ضربت سواحل الإسكندرية اليوم.. كل ما تريد معرفته عن نوة رأس السنة -صور

احتفل آلاف السائحين من مختلف الجنسيات بالعام الميلادى الجديد في منتجعات شرم الشيخ، وسط أجواء ملؤها البهجة والطمأنينة.

وشهدت الاحتفالات تفاعلاً كبيراً مع البرامج الترفيهية النهارية، والفقرات الفنية والاستعراضية التي أُقيمت خلال السهرات، حيث حرصت المنتجعات على تنويع برامجها لتقديم تجربة سياحية جاذبة لمختلف الأذواق.

وقال الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، إنه حرص على القيام بجولة على الفنادق والمنشآت السياحية بشرم الشيخ لتهنئة السائحين بالعام الميلادي الجديد، للترحيب بهم على أرض مصر، ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة لهم، والاطمئنان على جاهزية الفنادق والمنشآت السياحية، ومدى الالتزام بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومتميزة لزائري المدينة خلال موسم الأعياد.

وأكد المحافظ، أن نسب الإشغال السياحي بمنتجعات جنوب سيناء السياحية تشهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال موسم الأعياد، حيث بلغت نحو 96% على مستوى مدن المحافظة، فيما سجلت مدينة شرم الشيخ نسبة إشغال 100%، في مؤشر واضح على الثقة العالمية في المقصد السياحي المصري.

وأوضح أن مدينة شرم الشيخ ، تحظى باهتمام خاص من الدولة من خلال توفر مناخًا آمنًا وراقيًا للاحتفال، وهو ما لاقى ترحيبًا وإشادة من السائحين بحسن التنظيم ومستوى الخدمات، مشيرًا إلى أنه جاري تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والاستعداد الكامل بكافة القطاعات، بما يضمن احتفالات آمنة ومتميزة.

وأضاف أنه جاري استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الجهات الخدمية والأمنية والصحية، والتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية، لضمان خروج الاحتفالات بصورة حضارية تليق بمكانة جنوب سيناء، وإظهار شرم الشيخ بالمكانة التي تستحقها الخريطة السياحية العالمية.

تقدم محافظ جنوب سيناء، بخالص التهنئة لأبناء المحافظة وضيوف مصر من مختلف دول العالم بمناسبة العام الميلادي الجديد، متمنيًا أن يكون عامًا مليئًا بالخير والسلام والاستقرار لمصرنا الغالية.

وقال الخبير السياحي، ماجد توفيق، إن منتجعات شرم الشيخ السياحية لأول مرة منذ سنوات تسجل أعلى معدل في نسبة الإشغالات السياحية، وتوافد ملايين السائحين عليها يعكس الثقة في المنتج السياحي، مؤكدًا أن التنوع في المقاصد السياحية، بجانب البرامج الترفيهية التي تقدمها المنتجعات، والخدمات المتنوعة والعالية المستوى، كان لها مردود إيجابي في جذب أسواق سياحية جديدة، وزيادة نسبة الإشغالات إلى الضعف مقارنة بالفترة الماضية.

وأشار إلى أن العروض التي تقدمها بعض المنتجعات السياحية على الرحلات والبرامج الترفيهية، تسهم بدرجة كبيرة في جذب السائحين خاصة السياحة الداخلية، مؤكدًا أن السياحة الأجنبية تحظى بنصيب الأسد خلال هذه الفترة، ومن المقرر أن تشهد منتجعات جنوب سيناء إقبال من السياحة الداخلية والعربية عقب انتهاء امتحانات نصف العام الدراسي، لذا من المتوقع أن تصل نسبة الإشغالات السياحية العامة للمحافظة إلى 100% خلال الفترة المقبلة، خاصة أن المحافظة تتميز بدفء جوها، وتنوع مقوماتها السياحية.

وأضاف أحمد مجدي طلالة، المدير التنفيذي لجمعية أصدقاء السياحة للإبداع، أن المنتجعات السياحية بمدينة شرم الشيخ شهدت إقبال كبير من السائحين تزامنًا مع احتفالات الكريسماسأن ورأس السنة الميلادية، لافتًا إلى أن الفقرات الفنية والاستعراضية التي تقدمها المنتجعات السياحية للسائحين خلال احتفالات الكريسماس ورأس السنة الميلادية، لها مردود إيجابي بدرجة كبيرة على القطاع السياحي، خاصة أنها ترضي جميع الجنسيات وكافة المراحل العمرية، مؤكدًا أن الأكروبات تعد من أهم الفقرات التي تجذب جميع الأعمار، بجانب الفقرات الغنائية والإستعراضية الليلية، بجانب الفقرات النهارية التي تتضمن حفلات موسيقية على الشواطئ وحمامات السباحة، وفقرات الفوازير وتوزيع هدايا على الفائزين، وفقرات الفلاي بورد، وغيرها من الفقرات التي تجعل السائحين في حالة مرح مستمرة على مدار اليوم.

وأوضح أن التنوع في أسعار الفنادق السياحية بمنتجعات جنوب سيناء، كان لها مردود إيجابي أيضًا في جذب السائحين من مختلف الفئات الإقتصادية، مشيرًا إلى أن الأسعار تختلف حسب درجة نجمة الفندق والخدمات التي تقدم فيه، مشيرًا إلى أن عدد كبير من الفنادق تتعاقد مع الشركات السياحية لجذب السياحة الداخلية خلال العطلات والأجازات، مع تقديم عروض تناسب المصريين.