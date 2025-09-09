قتلًا وسحلًا وتشريحًا.. 3 نساء ضحايا لبيت العيلة في الشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

في وقائع متفرقة شهدتها محافظة الشرقية، تحول "بيت العيلة" الذي يُفترض أن يكون مصدر الأمان، إلى مسرح لجرائم عنف مأساوية كانت ضحاياها زوجات، إحداهن راحت قتيلة، وأخرى نجت من الموت بأعجوبة، بينما وثقت الثالثة لحظات سحلها على يد شقيق زوجها في فيديو كشف حجم المأساة.

الاعتداء سحلًا على يد شقيق الزوج

في قرية خربة رزنة بمركز الزقازيق، وثقت معلمة في فيديو لحظات اعتداء شقيق زوجها "محمد. أ" عليها وسحلها على درج سلم منزل العائلة. وأكدت السيدة أن الاعتداء عليها وعلى ابنها كان متكررًا من قبل شقيق زوجها وزوجته، مستغلًا غياب الزوج الذي يعمل بالخارج، قبل أن تتدخل الأجهزة الأمنية وتضبط أطراف الواقعة.

قتيلة في خناقة على الميراث

وفي مركز أبو كبير، لقيت ربة منزل تُدعى "نورا" مقتلها عقب مشاجرة عنيفة مع شقيقة زوجها بسبب خلاف على الميراث. بدأ الخلاف عندما طالبت شقيقة الزوج بالحصول على غرفتين من شقة "نورا" كجزء من نصيبها في منزل العائلة.

وتصاعدت الأحداث عندما حاولت شقيقة الزوج اقتحام الشقة، ما دفع "نورا" للعودة مسرعة من عملها لتنشب بينهما مشادة تطورت إلى اشتباك جسدي، سقطت على إثره مغشيًا عليها.

نُقلت نورا إلى المستشفى لكنها فارقت الحياة في اليوم نفسه، فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شقيقة الزوج وزوج الضحية.

80 غرزة دفاعًا عن طفلها

أما في عزبة القصالي بالزقازيق، فاتهمت سيدة تُدعى "منى السيد" شقيق زوجها بالاعتداء عليها بمطواة وإصابتها بجروح تطلبت أكثر من 80 غرزة في وجهها.

وذكرت في محضر الشرطة أن الاعتداء وقع بسبب دفاعها عن طفلها البالغ 9 سنوات، ورفضها إجباره على رعي أغنام عمه، متهمة زوجها بالتقاعس عن حمايتها.