جامعة المنيا تطلق ثلاث قوافل تنموية إلى قرى جوادة والدوادية والروبي

المنيا- جمال محمد:

أعلن الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، عن إطلاق ثلاث قوافل تنموية متكاملة إلى قرى جوادة بمركز مطاي، والدوادية بمركز المنيا، والروبي بمركز سمالوط، خلال شهر أغسطس، في إطار جهود الجامعة المستمرة لتعزيز دورها المجتمعي ودعم خطط الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، خاصةً في القرى الأكثر احتياجًا بمحافظة المنيا.

وأوضح رئيس الجامعة، أن هذه القوافل تأتي ضمن مساهمة الجامعة في مبادرتي "حياة كريمة" و"بداية جديدة"، حيث استهدفت قافلتا قريتي جوادة والدوادية تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، فيما خصصت قافلة قرية الروبي لتقديم الخدمات البيطرية للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية.

وأشار فرحات إلى أن القوافل الطبية ضمّت فرقًا متخصصة في تخصصات: العظام، والروماتيزم والتأهيل للأطفال، والباطنة، والأنف والأذن، والقلب، والجلدية، والصدر، والنساء والتوليد، والرمد، إلى جانب توفير خدمات التحاليل والأشعة وصرف العلاج مجانًا، لافتًا إلى أنه تم تحويل الحالات الحرجة لاستكمال العلاج بالمستشفيات الجامعية.



من جانبه، أوضح الدكتور أيمن حسانين أن القوافل الطبية إلى قريتي جوادة والدوادية قدمت خدمات الكشف والعلاج لنحو 1204 مواطنين، بمشاركة نخبة من أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب البشري، والصيدلة، ودار العلوم، تحت إشراف الدكتور أشرف عثمان، المنسق العام للقوافل بالجامعة.

كما شاركت كلية الصيدلة، بإشراف الدكتورة أمل كمال، وكيل الكلية، في صرف الأدوية المجانية للمستفيدين، إضافة إلى تنظيم ندوات توعوية شملت موضوعات: "المحافظة على المياه ضرورة بيئية"، والإسعافات الأولية، وتنظيم الأسرة، في إطار رفع الوعي المجتمعي بالقضايا الصحية والبيئية.

وأكد رئيس الجامعة أن القافلة البيطرية إلى قرية الروبي قدّمت خدمات طبية وإرشادية متنوعة لمربي الثروة الحيوانية، استمرارًا لدور الجامعة في خدمة البيئة والمجتمع المحلي.

