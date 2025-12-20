إعلان

"يتيمة وبتساعد أسرتها".. مصرع طالبة بكلية الحقوق صدمها قطار في المنوفية

كتب : أحمد الباهي

08:39 م 20/12/2025

مصرع طالبة صدمها قطار - أرشيفية

المنوفية- أحمد الباهي:

لقيت طالبة بكلية الحقوق، مصرعها مساء اليوم السبت، إثر اصطدام قطار بها أثناء عبورها مزلقان عرب الرمل بنطاق مركز قويسنا بمحافظة المنوفية.

وتبين أن الضحية تُدعى "ياسمين.ص.ع.ن"، من قرية دمهوج التابعة لمركز قويسنا، وهي طالبة بكلية الحقوق، ووالدها متوفى، وكانت تعمل للمساهمة في إعالة والدتها.

وانتقلت الجهات المختصة إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثمان إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي، ووُضع تحت تصرف النيابة العامة تمهيدًا لعرضه على الطب الشرعي وبيان أسباب الوفاة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات اللازمة.

