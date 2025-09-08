إعلان

"يغتال حقولنا".. مزارعو ماقوسة بالمنيا يستغيثون من مكب قمامة

10:54 م الإثنين 08 سبتمبر 2025
المنيا - جمال محمد:

استغاث عدد من مزارعي قرية ماقوسة بمركز المنيا، بالمحافظ اللواء عماد كدواني، للمطالبة بالإزالة الفورية لمكب قمامة وسيط تم إنشاؤه مؤخرًا بجوار حقولهم، مؤكدين أنه تسبب في انتشار الروائح الكريهة والحرائق وألحق أضرارًا بمحاصيلهم الزراعية.

قال المزارعون إن المكب، الذي يقع على بعد أمتار قليلة من زراعات الذرة والسمسم، تسبب في انتشار الديدان التي أتلفت أجزاء من المحاصيل، بالإضافة إلى اندلاع حرائق يومية بسبب "النبّاشين"، ما يهدد بكارثة لوجوده بجوار محول كهرباء.

وأشار الأهالي إلى أن استجابة مجلس المدينة كانت غير كافية، حيث اكتفى ببناء سور قصير من جانب واحد لم يمنع تطاير القمامة نحو الحقول.

ومن جهته، أوضح مصدر بالوحدة المحلية أن الموقع أرض أملاك دولة ويخدم عدة قرى، مؤكدًا أن شكاوى المزارعين قيد البحث، بينما لم يتم الرد على محاولات "مصراوي" للتواصل مع رئيس المدينة.

مكب قمامة إزالة القمامة المنيا ماقوسة
