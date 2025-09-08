إعلان

بالصور.. 21 جلسة دوار للتوعية بالصحة الإنجابية وقضايا المرأة بالبحيرة

09:15 م الإثنين 08 سبتمبر 2025

جلسة دوار للتوعية بالصحة الإنجابية وقضايا المرأة ب

البحيرة - أحمد نصرة:

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بالبحيرة، بالتعاون مع مديرية الأوقاف، 21 جلسة دوار توعوية بقرية درشابه التابعة لمركز الرحمانية.

استهدفت الجلسات 1050 مواطنًا، وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تناولت الجلسات عددا من الموضوعات المتعلقة بالقضية السكانية والصحة الإنجابية وأهمية التباعد بين الولادات والتربية السليمة للأبناء، فضلا عن مناقشة أنواع العنف ضد المرأة وأضرار الزواج المبكر وغيرها من القضايا المجتمعية.

وتأتي هذه الفاعليات ضمن خطة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الهادفة إلى رفع الوعي الأسري والمجتمعي ودعم المرأة في مختلف مجالات الحياة، بما يسهم في بناء أسرة قوية ومتماسكة قادرة على دعم مسيرة التنمية المستدامة.

المجلس القومي للمرأة البحيرة مديرية الأوقاف قرية درشابه المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي
