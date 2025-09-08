محافظ أسوان يشدد على رفع مستوى النظافة أمام وحول المدارس

أسوان – إيهاب عمران:

أجرى اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، اليوم الإثنين، جولة مفاجئة بعدد من الشوارع والمناطق والأحياء السكنية.

وأعطى المحافظ توجيهاته لمسؤولي المحليات والجهات المختصة بتكثيف أعمال النظافة العامة، ورفع التراكمات والمخلفات والقمامة أولاً بأول، سواء من الحاويات أو الصناديق المنتشرة داخل هذه المناطق، مع التشديد على رفع مستوى النظافة أمام وحول المدارس خلال الفترة القادمة، استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد.

وأشار المحافظ إلى أنه سيتم مواصلة حملات رفع الإشغالات والتشوهات البصرية في عدد من الأسواق والشوارع الداخلية، وذلك بالتوازي مع استكمال الحملات المرورية لمواجهة مخالفات عربات التوك توك والحنطور، مشددًا على مواصلة أعمال التشجير ورفع كفاءة الحدائق والمتنزهات العامة.

من جهتهم كثف مسؤولو المحليات بتكثيف الجهود على مدار اليوم خلال الفترتين الصباحية والمسائية، مستهدفين رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات، وتهذيب الأشجار، مع تركيب شبكة ري حديثة لضمان استدامة توفير المياه لأحواض الأشجار والنباتات التي سيتم زراعتها خلال حملة التشجير الموسعة بطريق السادات كمرحلة أولى، هذا بالإضافة إلى تنفيذ أعمال النظافة العامة.