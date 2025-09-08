إعلان

‬جامعة السادات تبدأ إنشاء أول مستشفى لخدمة أكثر من مليوني مواطن

03:55 م الإثنين 08 سبتمبر 2025

‬جامعة السادات

المنوفية - أحمد الباهي:

أعلنت الدكتورة شادن معاوية، رئيس جامعة مدينة السادات، اليوم الإثنين، موافقة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على إدراج مشروع إنشاء المستشفى الجامعي بمدينة السادات ضمن خطة العام المالي 2025/2026، ليكون أول مستشفى جامعي على طريق القاهرة–الإسكندرية الصحراوي.

ويقام المستشفى على مساحة 14 فدانًا باستثمارات تصل إلى 3 مليارات جنيه، ويضم في مرحلته الأولى 360 سريرًا، بتمويل مبدئي قدره 300 مليون جنيه من الموارد الذاتية للجامعة.

ويصمم المستشفى وفق أحدث المعايير العالمية، متضمنًا أربعة مبانٍ رئيسية: الطوارئ، الجراحات العامة والتخصصية، الباطنة العامة والتخصصية، والعيادات الخارجية.

ويحتوي المبنى الرئيسي على أربعة أدوار بمساحة كلية 58 ألف متر مربع، منها 6,750 متر مربع مبانٍ و11,550 متر مربع مساحات خضراء، بالإضافة إلى مهبط للطائرات المروحية لنقل الحالات الحرجة، ما يجعله قريبًا في إمكانياته من المستشفيات العالمية الكبرى.

وأكدت رئيس الجامعة أن المستشفى يمثل نقلة نوعية في الخدمات الصحية والتعليمية بمحافظة المنوفية والمناطق المجاورة، ومن المتوقع أن يخدم أكثر من مليوني مواطن ويخفف الضغط عن مستشفى الجامعة بشبين الكوم.

ويُعد المشروع ركيزة لتدريب طلاب الكليات الطبية ودعم البحث العلمي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتطوير التعليم العالي والقطاع الصحي.

