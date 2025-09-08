محافظ الأقصر ورئيس الرعاية الصحية يتفقدان مستشفى الكرنك الدولي

الأقصر - محمد محروس:



أجرى المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، والدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، جولة تفقدية شملت وحدة طب أسرة الشيخ موسى بالكرنك ومستشفى الكرنك الدولي.

وتخدم وحدة طب أسرة الشيخ موسى نحو 22 ألف مواطن، حيث قدمت خلال العام الحالي ما يقرب من 156,661 خدمة طبية متنوعة، وتشمل خدمات الرعاية الأولية، طب الأسرة، المعمل، الأسنان، الصيدلية، بالإضافة إلى الخدمات الوقائية مثل تنظيم الأسرة، خدمات مكتب الصحة، التطعيمات، متابعة الحمل، صرف الألبان، فضلاً عن تنفيذ المبادرات الرئاسية، ومنها: مبادرة صحة المرأة، الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، صحة الأم والجنين، الأورام السرطانية، السمعيات، وفحص ما قبل الزواج.

وعقب ذلك، توجه محافظ الأقصر والدكتور أحمد السبكي لتفقد مستشفى الكرنك الدولي، حيث زارا أقسام الحضانات، ووحدات الرعاية المركزة، والعديد من الأقسام الأخرى بالمستشفى، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمرضى.

رافقهما خلال الجولة كل من الدكتور محمد نشأت رئيس إقليم جنوب الصعيد بالهيئة، والدكتور أحمد البرعي مدير المكتب التنفيذي لرئيس الهيئة، والدكتور محمد شعبان مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر.