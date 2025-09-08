متحف شرم الشيخ يحتفل باليوم العالمي لنقاء الهواء بورشة تفاعلية للأطفال

جنوب سيناء – رضا السيد:

نظم متحف شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، ورشة تعليمية تفاعلية للأطفال بعنوان تعليمية تفاعلية للأطفال بعنوان "هواء نقي لحياة سعيدة"، بهدف توعية وربط النشء بالأحداث والمشكلات العالمية والمحلية.

وقال محمد حسنين مدير المتحف، إنه جرى تنظيم الورشة في إطار برنامج "أصدقاء الاستدامة تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي لنقاء الهواء، والذي أقرته الأمم المتحدة في السابع من سبتمبر من كل عام، تعزيزًا للوعي العالمي حول قضية تلوث الهواء، وضرورة تكاتف الجهود من أجل بيئة أنقى وصحة أفضل.

وأوضح مدير المتحف في تصريح اليوم، أن الورشة مجانية، وجرى تنظيمها بهدف غرس قيم الاستدامة والمسؤولية البيئية لدى الأطفال، وتشجيعهم على أن يكونوا سفراء للبيئة في حياتهم اليومية.

وأكد أن الورشة تضمنت تجربة عملية مبسطة باستخدام برطمان زجاج لشرح كيفية تلوث الهواء بالدخان والغبار، وإتاحة الفرصة للأطفال التعرف على خطورة تلوث الهواء، وأهمية الحفاظ عليه نقيًا باعتباره أساس الحياة.

وأشار إلى أن إدارة المتحف حرصة على أن تتضمن الورشة نشاط فني مبتكر، وقام الأطفال خلاله بتصميم وتلوين أقنعة ورقية برسائل توعوية مثل "الهواء النقي حياتنا، أنا صديق البيئة" في أجواء من المرح والإبداع.