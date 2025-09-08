"الرياضة أسلوب حياة".. حملة توعوية في أبورديس لتعزيز الصحة العامة (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

أطلقت إدارة الرعاية الأولية بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، حملة توعوية بمركز شباب أبو رديس تحت شعار "الرياضة أسلوب حياة".

جاء ذلك بحضور عدد كبير من شباب المركز وأهالي مدينة أبورديس، في إطار فعاليات حملة "عيشها بصحة".

وقال أيمن رخا، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالمحافظة: "إن هذه الفعاليات تأتي في إطار حرص الهيئة على ترسيخ مفهوم الصحة الشاملة، واعتبار ممارسة الرياضة الطريق الأمثل لحياة نشطة وصحية".

وأكد "رخا" أن الفعالية شهدت إقبالًا وتفاعلًا واسعًا من أهالي أبورديس، الذين أشادوا بالدور التوعوي للحملة وأهمية مثل هذه الأنشطة في نشر ثقافة الوقاية وتعزيز السلوكيات الصحية.

وأوضح "رخا" أن الفعاليات تضمنت مجموعة من الأنشطة الصحية والتوعوية، وعقد محاضرات مبسطة عن أهمية الرياضة في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، والوقاية من السمنة والأمراض المزمنة، مع تقديم نصائح عملية حول كيفية ممارسة التمارين يوميًا بما يتناسب مع جميع الأعمار.

وأكد "رخا" أن الفعالية شهدت أيضًا أنشطة تفاعلية مع الحضور، تضمنت تمارين رياضية جماعية لتحفيز المشاركين على دمج النشاط البدني في حياتهم اليومية، بالإضافة إلى تقديم استشارات طبية فردية من أطباء وحدة طب الأسرة بالعرايشية حول النظام الغذائي المتوازن ودور الرياضة في تحسين الصحة النفسية والجسدية.