مصرع عنصر إجرامي خلال تبادل إطلاق نار مع الأمن بقنا

10:13 ص الإثنين 08 سبتمبر 2025

تبادل إطلاق نار مع الشرطة ارشيفية

قنا - عبد الرحمن القرشي:

لقي عنصر إجرامي مصرعه، خلال تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع قوات الأمن، ضمن حملة أمنية مكبرة للقبض عليه في قرية الكرنك بمركز أبوتشت، شمال محافظة قنا.

جاء ذلك بعدما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من إدارة المباحث الجنائية للقيام بحملة أمنية بالتنسيق مع قوات الأمن المركزي والأمن العام للقبض على المتهم.

أسفرت الحملة عن مصرع "ح"، في العشرينيات من عمره، تاجر مخدرات وهارب من عدة قضايا مخدرات وسلاح وقتل، بعدما بادر بإطلاق الأعيرة النارية على قوات الأمن، مما دفعها للرد وإصابته التي أودت بحياته في قرية الكرنك.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعي تحت تصرف الجهات المختصة، والتحفظ على المضبوطات التي كانت بحوزته.

وتحرير محضر بالواقعة، مع إخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

تبادل إطلاق نار مصرع عنصر إجرامي قنا حملة أمنية
