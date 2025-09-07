"بيت الجريمة".. اعترافات صادمة لمتهم حوّل منزله وكرًا للمخدرات بأسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

تحوّل منزل عاطل في مدينة أسيوط إلى وكر للمخدرات، حيث استغله "إسلام.م.ث"، 32 عامًا، لتخزين وترويج المواد المخدرة، مهددًا بذلك أمن وسلامة المجتمع المحلي. وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن القبض عليه بعد سلسلة تحقيقات ومتابعة دقيقة، لتضع حدًا لنشاطه الإجرامي الذي أثار قلق الأهالي.

وأصدرت الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط حكمًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه بحق المتهم بعد إدانته بالاتجار في المواد المخدرة، إضافة إلى حبسه 6 أشهر وغرامة 500 جنيه لحيازته سلاحًا أبيض، في حكم يعكس جدية القضاء في مواجهة الجريمة وحماية المجتمع.

- تفاصيل القضية

تعود أحداث القضية رقم 5475 لسنة 2025 جنايات ثانِ أسيوط إلى ورود معلومات للنقيب فتحي طوسون، مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تفيد بأن المتهم يتاجر في المواد المخدرة ويستغل منزله كمخزن ومقر لترويج الشابو والحشيش.

وبعد استصدار إذن من النيابة العامة، قاد النقيب طوسون قوة من الإدارة السرية لمداهمة منزل المتهم، حيث تم ضبطه وبحوزته حقيبة تحتوي على 12 أمبولًا من مادة الشابو المخدرة و20 قطعة من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 520 جنيهًا وسلاح أبيض من نوع "مطواة" وهاتف محمول.

- اعتراف المتهم

أقر "إسلام.م.ث" بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، موضحًا أن المبلغ المالي المضبوط هو حصيلة بيع المواد، وأن السلاح الأبيض يستخدمه للدفاع عن نشاطه غير المشروع، فيما يستخدم الهاتف للتواصل مع عملائه.

الحكم القضائي يمثل رسالة صارمة لكل من يحاول استغلال ممتلكاته في أنشطة تهدد أمن المجتمع، مؤكدًا حرص القضاء على مواجهة الجريمة وحماية الشباب والمجتمع من أخطار المخدرات.