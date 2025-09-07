"جهزت له الطعام ثم خنقها".. غرفة نوم تتحول لمسرح جريمة في الإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

تحولت حياة "ر.ط.م"، الزوجة الشابة في منطقة المنتزه ثالث بالإسكندرية، إلى مأساة هزت المجتمع المحلي، بعدما استدرجها زوجها داخل شقتهما إلى غرفة النوم وقتلها خنقًا بإيشارب، في حادث مروع أثار صدمة واسعة بين الجيران والجيران.

- تفاصيل الجريمة

كانت الزوجة تعد الطعام لزوجها، معتقدة أن يومها سيمضي كأي يوم عادي، لكنها لم تكن تدري أن تلك اللحظات ستصبح الأخيرة في حياتها، وأن غرفة النوم التي كانت من المفترض أن تكون ملاذًا آمنًا، ستتحول إلى مسرح لجريمة مروعة.

وفي خطوة قانونية صارمة، قررت محكمة جنايات الإسكندرية إحالة أوراق المتهم "س.ع.ح" إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، بعد إدانته بالقتل العمد مع سبق الإصرار، وحددت المحكمة جلسة دور الانعقاد المقبل للنطق بالحكم في القضية رقم 24847 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة المنتزه ثالث، برئاسة المستشار محمد محجوب العباسي.

كشفت التحقيقات أن المتهم استدرج زوجته إلى غرفة النوم بعد أن جهزت له الطعام، ثم قام بلف إيشارب حول عنقها وأحكم ربطه حتى فارقت الحياة. وأظهرت التحريات أن المتهم كان دائم التعدي على زوجته بسبب شكه المستمر في سلوكها دون دليل، وأنه سبق أن قيدها بحبل قبل الجريمة بستة أيام، لولا تدخل الجيران للصلح بينهما.

الجريمة أثارت حالة من الرعب والصدمة في المنطقة، وجعلت الجيران يتحدثون عن تصاعد العنف الأسري الذي كان يبدو في البداية خفيًا، قبل أن يتحول إلى مأساة مروعة تهدد سلامة المجتمع.

- إحالة أوراق المتهم للمفتي

المحكمة أكدت على خطورة الجريمة وسبق الإصرار في ارتكابها، ما استدعى إحالة أوراق المتهم إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي قبل تنفيذ حكم الإعدام، في خطوة تعكس حرص القضاء على تحقيق العدالة وردع الجرائم العمدية داخل الأسرة والمجتمع.