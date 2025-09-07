إعلان

الإعدام شنقًا لمقاول قتل شابًا في الإسكندرية بسبب "كيس قمامة"

06:25 م الأحد 07 سبتمبر 2025
الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بإجماع الآراء، بالإعدام شنقًا لمقاول، لإدانته بالقتل العمد لشاب طعنًا بسكين والشروع في قتل شقيقه، وذلك إثر خلاف نشب بينهم بسبب "كيس قمامة" بمنطقة الرمل.

صدر الحكم برئاسة المستشار سمير علي محمد شرباش، بعد ورود الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية، في القضية التي حملت رقم 14057 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة الرمل أول.

تعود وقائع القضية إلى تلقي قسم شرطة الرمل أول بلاغًا بمقتل المجني عليه "مازن صبحي"، 20 عامًا، طالب بكلية التربية الرياضية، وإصابة شقيقه، بعد مشادة كلامية تطورت مع المتهم "روبي.ا"، 40 عامًا، مقاول.

كشفت التحقيقات أن المتهم تربص بالمجني عليه أثناء وجوده في صالون حلاقة، وباغته بعدة طعنات نافذة في الرأس والبطن أودت بحياته، فيما أصاب شقيقه بجروح أثناء محاولته الدفاع عنه، قبل أن تلقي الشرطة القبض على المتهم.

جنايات الإسكندرية إعدام مقاول قتل شاب
