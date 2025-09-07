العثور على جثة شاب طافية في مياه بحر يوسف بالفيوم

الفيوم - حسين فتحى:

تكثف أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم جهودها لكشف هوية شخص عثر على جثمانه طافيًا على سطح مياه بحر يوسف، بالقرب من منطقة سواقى الهدير الشهيرة.

كان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، تلقى إخطارا من العميد محمد صالح أبو لطيعة مأمور قسم شرطة الفيوم "أول" بالعثور على جثة شخص فى العقد الثالث من عمره تطفو على سطح مياه بحر يوسف.

انتقل لموقع الحادث رجال الإنقاذ النهرى التابعة لقوات الحماية المدنية بمديرية أمن الفيوم، وكلف العميد حسن عبد الغفار رئيس المباحث الجنائية بالفيوم، المقدم أحمد السوهاجى رئيس مباحث قسم شرطة الفيوم "أول" بإجراء التحريات حول الواقعة وتحديد هوية الشخص الغريق وملابسات الواقعة وكذلك فحص حالات الغياب المبلغ بها حتى الآن، وأخطرت نيابة بندر الفيوم والتى تتولى التحقيق.