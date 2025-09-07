إعلان

محافظ الشرقية يشيد بجهود وحدة السكان بالديوان العام خلال أغسطس

04:23 م الأحد 07 سبتمبر 2025
    حازم الأشموني
    حازم الأشموني
الشرقية - ياسمين عزت:

أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بالمجهودات التي قامت بها وحدة السكان بالديوان العام بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023 – 2030، والتي تهدف إلى تنمية الأسرة المصرية والارتقاء بجودة حياة المواطن.

وأكدت المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات للتغلب على معوقات التنمية، مشيرة إلى ضرورة عقد الندوات والاجتماعات الشهرية وإطلاق القوافل الطبية والدينية للحد من الآثار السلبية للمشكلة السكانية وتحقيق أهداف الدولة في تحسين جودة الحياة لجميع المواطنين.

وفي هذا السياق أوضحت الأستاذة ريهام رجب مديرة وحدة السكان أن الوحدة، وبالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والجهات الشريكة بالمحافظة، نفذت خلال شهر أغسطس سلسلة من المبادرات والفعاليات شملت مجالات التعليم والصحة والتنمية المجتمعية. وقد تضمنت هذه الجهود تنفيذ مبادرات للتوعية والتعليم في بلبيس ومشتول السوق ومنيا القمح، إلى جانب قوافل طبية في بلبيس وأبو حماد والحسينية وفاقوس، بالإضافة إلى متابعة برامج محو الأمية في عدد من المراكز. كما شهدت المبادرات أنشطة لدعم دور المرأة مثل مبادرة "الزواج مش جهاز غسالة واحدة كفاية" وبرنامج "حلها في تدويرها"، فضلاً عن مبادرات شبابية تحت شعار "شبابنا مستقبلنا" في أكثر من مركز.

وأكدت مديرة الوحدة أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة الدولة لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الارتقاء الشامل بالمستوى المعيشي لأبناء محافظة الشرقية

حازم الأشموني الشرقية الأسرة المصرية
