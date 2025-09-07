سوهاج- عمار عبدالواحد:

أعلن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج توقيع عقود تأجير وحدتي إنتاج الملابس وتصنيع الورق والكشاكيل بالمجمع الصناعي الحرفي بقرية عرب بني واصل التابعة لمركز ساقلتة، وذلك في إطار جهود المحافظة لتعزيز التكتلات الصناعية، ودعم الاقتصاد المحلي، وتوفير فرص عمل للشباب، وإنتاج منتجات وطنية بأسعار مناسبة للأسر.

جرت مراسم التوقيع بحضور شريف السيد حسين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة، وعلي صابر مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بسوهاج، إلى جانب المستثمرين المتعاقدين على الوحدات الصناعية.

وأشار المحافظ إلى أن القيمة الإيجارية للمجمع تبلغ مليون جنيه سنويًا، بزيادة 10% سنويًا لمدة سبع سنوات، موضحًا أن مساحة كل دور تصل إلى 600 متر مربع. ويضم المبنى دورين؛ خُصص الدور الأرضي لإنتاج الورق والكشاكيل، بينما خُصص الدور الثاني لإنتاج الملابس الجاهزة.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع في توفير نحو 130 فرصة عمل مباشرة للشباب والفتيات من أبناء المحافظة، إلى جانب توفير ما لا يقل عن 250 فرصة عمل غير مباشرة للتجار والمتعاملين من الخارج. كما يشمل المركز برامج لمحو الأمية للعاملين، في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالوعي المجتمعي في الريف السوهاجي.

ووجّه اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، الشكر للواء عمرو عبد المنعم رئيس هيئة تنمية الصعيد والعاملين بالهيئة، على جهودهم الملموسة في دعم عجلة التنمية بالمحافظة، مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي متكاملة مع المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، التي لا تقتصر على تطوير المرافق والخدمات العامة، بل تمتد إلى توفير فرص عمل مستدامة ومشروعات صناعية تحمل شعار “صُنع في مصر”.