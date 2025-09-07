قمر الدم.. الأوقاف تعلن مساجد صلاة الخسوف في الأقصر



الأقصر – محمد محروس:



أعلنت مديرية أوقاف الأقصر عن إقامة صلاة الخسوف في عدد من المساجد الكبرى بالمحافظة، مساء اليوم الأحد، عقب صلاة العشاء مباشرة.

وأوضحت المديرية أن الصلاة ستقام في مسجد السيد يوسف بالكرنك، ومسجد أسامة البكري بالبياضية، ومسجد الإسكان بمدينة طيبة، ومسجد الندافين بغرب حاجر العديسات قبلي، ومسجد السلطان عبد الجليل النمسا بقرية النمسا، ومسجد الحاجة بخيتة بمدينة إسنا.

ودعت المديرية الأهالي إلى الحرص على أداء صلاة الكسوف، اقتداءً بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مع رفع الدعاء والذكر في هذه الظاهرة الفلكية.