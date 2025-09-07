الشرقية ياسمين عزت

لقي طفل يبلغ من العمر 13 عاما مصرعه متأثرا بإصابته البالغة جراء سقوط شرفة أحد العقارات الآيلة للسقوط بشارع المكاتب بمدينة الزقازيق التي انهارت ليلة أمس السبت.

وكانت مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية شهدت أمس السبت حادثا مأساويا بانهيار جزئي لعقار مكون من طابقين بشارع المكاتب، حيث انهارت شرفة العقار ما تسببت في إصابة 3 أشخاص نقلوا إلى مستشفى الزقازيق الجامعي.

وأفادت مصادر طبية بأسماء مصابي الحادث وهم كل من: ياسين عزت عبد الرحمن 13 سنة أصيب بكسر في الجمجمة وكانت حالتها خطيرة، ومحمد السيد محفوظ 22 سنة وحالته مستقرة وعبد الرحمن علاء فاروق 22 سنة مصاب في فقرات العمود الفقري.

جاء ذلك عقب أسبوعين من وقوع حادث انهيار عقار مولد النبي والذي أسفر وقتئذ عن مصرع 7 أشخاص وإصابة 7 آخرين. وأكد الأهالي أن العقار غير مأهول بالسكان ومتهالك وتفاجئوا بسقوطه أمس.