إعلان

وفاة طفل متأثرا بإصابته في انهيار شرفة عقار شارع المولد النبوي بالشرقية

01:03 م الأحد 07 سبتمبر 2025

جانب من انهيار العقار

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الشرقية ياسمين عزت

لقي طفل يبلغ من العمر 13 عاما مصرعه متأثرا بإصابته البالغة جراء سقوط شرفة أحد العقارات الآيلة للسقوط بشارع المكاتب بمدينة الزقازيق التي انهارت ليلة أمس السبت.

وكانت مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية شهدت أمس السبت حادثا مأساويا بانهيار جزئي لعقار مكون من طابقين بشارع المكاتب، حيث انهارت شرفة العقار ما تسببت في إصابة 3 أشخاص نقلوا إلى مستشفى الزقازيق الجامعي.

وأفادت مصادر طبية بأسماء مصابي الحادث وهم كل من: ياسين عزت عبد الرحمن 13 سنة أصيب بكسر في الجمجمة وكانت حالتها خطيرة، ومحمد السيد محفوظ 22 سنة وحالته مستقرة وعبد الرحمن علاء فاروق 22 سنة مصاب في فقرات العمود الفقري.

جاء ذلك عقب أسبوعين من وقوع حادث انهيار عقار مولد النبي والذي أسفر وقتئذ عن مصرع 7 أشخاص وإصابة 7 آخرين. وأكد الأهالي أن العقار غير مأهول بالسكان ومتهالك وتفاجئوا بسقوطه أمس.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وفاة طفل متأثرا بإصابته شرفة عقار المولد النبوي لشرقية الشرقية أحد العقارات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"مراسي ريد" على غرار رأس الحكمة.. تفاصيل مشروع إعمار العملاق في البحر الأحمر
15 صورة للشكل المتوقع لخسوف القمر الكلي الذي تشهده مصر اليوم