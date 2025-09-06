بسبب ابتزازه لخطيبته.. السجن الغيابي 5 سنوات لعامل في بنها

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، بمعاقبة عامل بالسجن الغيابي لمدة 5 سنوات، بعد إدانته بتهديد خطيبته السابقة بنشر صور خاصة ومسيئة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لإجبارها على عدم الارتباط بشخص آخر، وذلك بدائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى سعيد عبد الحميد، وعضوية المستشارين خالد علي إبراهيم علي، وأحمد عمر حسين، وأمانة سر محمد فرحات.

وتعود تفاصيل القضية، إلى ما كشفه أمر الإحالة في القضية رقم 14252 لسنة 2025 جنايات مركز طوخ، والمقيدة برقم 1378 لسنة 2025 كلى شمال بنها، حيث تبين أن المتهم "سليمان أ. س"، الهارب، هدد المجني عليها "نجلاء ع. ع" في أغسطس 2024 وحتى تاريخ تقديم البلاغ، بإفشاء صور شخصية لها خادشة للحياء، كان قد حصل عليها ونقلها عبر الهواتف المحمولة.

ووجه التهديد في محادثات صوتية، وطالبها بعدم الارتباط بشخص آخر، كما استعان بوالده في إيصال تهديداته إليها.

كما أوضح أمر الإحالة أن المتهم اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها، بنقل صور شخصية لها عبر الهاتف تمهيدًا لابتزازها، وقام كذلك بإزعاج والدها "عنتر علي محمود" عبر إرسال رسائل هاتفية متكررة، تضمنت صورًا خاصة بابنته دون رضاها.

وأضافت التحقيقات أن المتهم أنشأ واستخدم حسابًا على شبكة معلوماتية بغرض ارتكاب وتسهيل ارتكاب هذه الجرائم، ما يؤكد تعمده مضايقة المجني عليها وإساءة استعمال وسائل الاتصال الإلكترونية على نحو يجرمه القانون.