وزير الرياضة ومحافظ بورسعيد يشهدان إيقاد شعلة أولمبياد الشركات - صور

بورسعيد - طارق الرفاعي:

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم السبت، إيقاد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، شعلة أولمبياد الشركات التي جاءت تحت عنوان "شعلة المتحف المصري الكبير"، وذلك خلال حفل افتتاح البطولة المقام بالمدينة الرياضية في محافظة بورسعيد،

حضر الحفل، النائب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والمحاسب محمد عثمان هارون، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للشركات، ومحمد عبد العزيز، منسق عام البطولة ومدير مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، ولفيف من القيادات التنفيذية والشخصيات العامة ووسائل الإعلام المختلفة.

ومن المنتظر أن يشهد حفل الافتتاح طابور عرض الشركات المشاركة في الأولمبياد ثم كلمات الحضور وأوبريت "تحدي وراء تحدي" من إخراج الفنان عمرو عجمي، وتوزيع جوائز المسابقة الثقافية للإبداع الرياضي.

يشارك في البطولة 23 ألف رياضي يمثلون 165 شركة تتنافس خلال منافسات البطولة المقامة في بورسعيد بجانب عدد من المنافسات في محافظتي الإسماعيلية والإسكندرية.