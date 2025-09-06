جنوب سيناء- رضا السيد:

اعتمد اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، الخطة السكانية السنوية للمحافظة، والتي تهدف إلى التوعية بالقضية السكانية، والحد من آثارها السلبية، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحرص الدولة على توفير الموارد والخدمات الأساسية للمواطنين.

وأظهرت الخطة، التي أعدها المجلس القومي للسكان بالتعاون مع مديريات الخدمات بالمحافظة، مؤشرات إيجابية في زيادة معدلات الحماية.

وأوضحت الخطة أن معدل النمو انخفض بنسبة 6,82% عن العام الماضي، كما ارتفع معدل الحماية بنسبة 5%.

وأكد المحافظ، على ضرورة التزام المحافظة بتنفيذ كافة الخطط والاستراتيجيات السكانية التي تقرها الدولة، مشيرًا إلى أن جنوب سيناء تعد من المحافظات قليلة الكثافة السكانية، ما يسهل توفير الخدمات الأساسية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

ومن جانبها، أوضحت مديرة المجلس القومي للإسكان بالمحافظة، أنه يجري وضع خطة كل عام لرصد تقييم خطة العام الماضي من حيث معدلات الزيادة أو الإنخفاض، لوضع خطة للتنمية السكانية، ومنها انخفاض انخفاض معدل المواليد ومعدل الإنجاب، مع زيادة معدل الحماية من خلال تسهيل خدمات تنظيم الأسرة، لحماية السيدات من خطورة الولادة المتكررة.