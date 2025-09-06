بأسعار مخفضة.. محافظ الأقصر يفتتح معرض "أهلاً مدارس" في إسنا (صور)

الأقصر - محمد محروس:

افتتح المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اليوم السبت، معرض "أهلاً مدارس" بالسوق الحضري بشارع أحمد عرابي بمركز ومدينة إسنا جنوب المحافظة، والذي تنظمه مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الغرفة التجارية بالمحافظة ومجلس مدينة إسنا.

وأشار بيان المحافظة إلى أن المعرض يضم نحو 10 عارضين، ويحتوي على كافة المستلزمات المدرسية من زي مدرسي وشنط وأحذية وأدوات مكتبية، بالإضافة إلى مواد وسلع غذائية بأسعار مخفضة تتراوح بين 20% و30%.

وأضاف البيان أن هذه المعارض ستقام بشكل متكرر في مختلف مراكز ومدن المحافظة لضمان تغطية احتياجات جميع المواطنين وتخفيف العبء عن الأسر مع بداية العام الدراسي، بعد أن تم افتتاح معرض "أهلاً مدارس" أمام محطة القطار بمدينة الأقصر.

شهد الافتتاح الدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر، وعلي صادق، رئيس مركز ومدينة إسنا، وعبد الرازق الصافي، وكيل مديرية التموين بالأقصر، وحسام عبود، نائب رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة.

ويأتي ذلك في إطار حرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين مع اقتراب العام الدراسي الجديد.