"مات تحت التعذيب".. المشدد 15 عامًا لأم وزوجها في قضية طفل شبرا الخيمة

القليوبية - أسامة عبد الرحمن:

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، بالسجن المشدد 15 عامًا لربة منزل وزوجها، بعد إدانتهما بالاعتداء الوحشي على طفل لم يتجاوز العاشرة، نجل المتهمة من زوجها السابق، ما أدى إلى وفاته في دائرة قسم أول شبرا الخيمة.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز علي محمود، وشيرين صلاح حمدي، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب.

وجاء في أمر الإحالة بالقضية رقم 4555 لسنة 2025 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1444 لسنة 2025 كلي جنوب بنها، أن المتهمة "دينا ج. م" (27 عامًا – ربة منزل) وزوجها "يحيى ن. ز" (32 عامًا – سائق) اعتديا عمدًا على الطفل المجني عليه "عبد الحميد هشام حسن عبد الحميد" مستخدمين خرطومًا بلاستيكيًا وعصا وقداحة، ما تسبب في إصابته إصابات جسيمة أودت بحياته، رغم عدم نيتهم قتله بشكل مباشر، إلا أن قسوة الاعتداء انتهت بوفاته.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين اعتادوا تعذيب الطفل بطرق متعددة، شملت الضرب المبرح، وسكب المياه الساخنة، واستخدام أدوات معدنية مسخنة، حتى تحولت حياته اليومية إلى سلسلة من العذاب. وفي يوم الواقعة، تصاعد العنف بشكل مروّع بعدما تبول الطفل على نفسه، فانهالت عليه والدته بالضرب حتى سقط جثة هامدة بين يديها.

وأكد المقدم يوسف الشامي، رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، أن تحريات المباحث أثبتت اعتياد المتهمين على تعذيب الطفل بشكل وحشي يفوق حدود التأديب، ما تسبب في وفاته في مشهد مأساوي هزّ المنطقة بأكملها.