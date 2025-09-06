أموال طائلة وقرار للنيابة.. تفاصيل ضبط سيدة أعمال وابنها بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

قررت النيابة المالية والتجارية بالإسكندرية إخلاء سبيل سيدة أعمال وابنها، بكفالة مالية قدرها مليون جنيه لكل منهما وإذا لم تسدد يجري حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق ويراعى التجديد لهما في الميعاد القانوني مع إرفاق صحيفة سوابقهما الجنائية.

كانت مباحث مكافحة الأموال العامة ألقت القبض على "م.ع.ع" رئيس مجلس إدارة شركة ملابس ونجلها "ح.أ.ع" بالإسكندرية، لاتهامهما بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول.

ووفقًا للمحضر رقم 3 لسنة 2025 أحوال الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة المقيد بالواقعة، تضمنت قائمة المضبوطات والأحراز بحوزة المتهمين ما يلي:

- الحرز الأول 2 مليون و499 ألف و900 جنيه مصري.

- الحرز الثاني مليون جنيه مصري.

- الحرز الثالث مليون و500 ألف جنيه مصري.

- الحرز الرابع مليون و198 ألف و600 جنيه مصري.

- الحرز الخامس 652 ألف و210 جنيهات مصري.

- الحرز السادس 2 مليون جنيه مصري.

- الحرز السابع 5 مليون جنيه مصري.

- الحرز الثامن 6 مليون و200 ألف و200 جنيه مصري، ليصل إجمالي المبالغ بالعملة المصرية 20 مليون و50 ألف و910 جنيهات.

- الحرز التاسع ويضم العملات الأجنبية بواقع" 214 ألف و718 دولار أمريكي، و1200 يورو، و260 فرانك سويسري.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وقررت النيابة التحفظ على الأموال وباشرت التحقيق.