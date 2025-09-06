إعلان

الزراعة بالإسماعيلية تواصل تطهير المراوي والمصارف بالقصاصين (صور)

01:34 م السبت 06 سبتمبر 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    الزراعة بالإسماعيلية تواصل تطهير المراوي والمصارف بالقصاصين
  • عرض 6 صورة
    الزراعة بالإسماعيلية تواصل تطهير المراوي والمصارف بالقصاصين
  • عرض 6 صورة
    الزراعة بالإسماعيلية تواصل تطهير المراوي والمصارف بالقصاصين
  • عرض 6 صورة
    الزراعة بالإسماعيلية تواصل تطهير المراوي والمصارف بالقصاصين
  • عرض 6 صورة
    الزراعة بالإسماعيلية تواصل تطهير المراوي والمصارف بالقصاصين
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

تواصل إدارة القصاصين الزراعية بمديرية الزراعة بالإسماعيلية أعمال تطهير المراوي والمصارف والقنوات المائية بزمام جمعية المحسمة الزراعية، في إطار خطة التطهير الدورية للمجاري المائية لضمان وصول مياه الري بشكل منتظم والحفاظ على جودتها.

وتأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء طيار أركان حرب أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، والدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، وبإشراف الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية.

وأشرف المهندس هاني لطفي نور، مدير عام الإدارة الزراعية بالقصاصين، على تنفيذ أعمال التطهير ميدانيًا، مؤكدًا أن الحملات تهدف إلى دعم المزارعين وتوفير المياه اللازمة للري، بما يحقق أعلى إنتاجية زراعية.

وتؤكد مديرية الزراعة بالإسماعيلية على استمرار المتابعة الدورية للمجاري المائية والحفاظ على البنية الزراعية لخدمة المزارعين وأهالي المنطقة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

علاء فاروق وزير الزراعة أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

- أسباب خصم رصيد كارت عداد الكهرباء مسبق الدفع عند الشحن
- موعد الانتهاء من تحديد قيمة أجرة وحدات الإيجار القديم
. ج 2 اللواء وليد السيسي في أسئلة حرجة مع مجدي الجلاد: أخطر قصص وعائلات وأماكن المخدرات في مصر