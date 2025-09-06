الزراعة بالإسماعيلية تواصل تطهير المراوي والمصارف بالقصاصين (صور)

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

تواصل إدارة القصاصين الزراعية بمديرية الزراعة بالإسماعيلية أعمال تطهير المراوي والمصارف والقنوات المائية بزمام جمعية المحسمة الزراعية، في إطار خطة التطهير الدورية للمجاري المائية لضمان وصول مياه الري بشكل منتظم والحفاظ على جودتها.

وتأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء طيار أركان حرب أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، والدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، وبإشراف الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية.

وأشرف المهندس هاني لطفي نور، مدير عام الإدارة الزراعية بالقصاصين، على تنفيذ أعمال التطهير ميدانيًا، مؤكدًا أن الحملات تهدف إلى دعم المزارعين وتوفير المياه اللازمة للري، بما يحقق أعلى إنتاجية زراعية.

وتؤكد مديرية الزراعة بالإسماعيلية على استمرار المتابعة الدورية للمجاري المائية والحفاظ على البنية الزراعية لخدمة المزارعين وأهالي المنطقة.