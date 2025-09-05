المنوفية- أحمد الباهي:

احتفل الآلاف من أهالي قرية شبرازنجى التابعة لمركز الباجور محافظة المنوفية، بمولد سيدي الشبراوي، والذي يستمر لمدة يومين، بدأ أمس الخميس وانتهى عصر الجمعة.

ويحافظ أهالي القرية على تقليد دائم، عبر تجهيز الولائم، ويعتبروه من الأصول الراسخة في ضيافة زوار المولد القادمين من مختلف المحافظات، لاسيما أبناء القرية المقيمين بالقاهرة، فتحمل النسوة "صواني" بها مختلف الأطعمة وتوضع في أماكن واسعة تستوعب تلك الأعداد الغفيرة، كما تُجهز غرفة خاصة للمشروبات: "عناب، قرفة، قهوة، شاي، ينسون، مياه"، وذلك بشكل مجاني.

وتوافد أصحاب الألعاب والملاهي في أكبر ساحات القرية، مُستقبلين مئات الأطفال كل ساعة، بأسعار بسيطة، فضلاً عن انتشار بائعي الحلوى والأبواق وأغطية للرأس مزخرفة بألوان زاهية، ما يُعد سوقًا وملاهي.

الشيخ محمود وردان، أمين الفتوى بالأزهر الشريف، حضر الاحتفال بدعوة من المهندس محمد عبد الخالق الشبراوي، شيخ الطريقة الشبراوية ونائب الطرق الصوفية، وزار أمين الفتوى ضريح الشيخ الشبراوي، والتقى الأهالي ثم انضم لساحة جُهزت خصيصًا لأمسية دينية شهدت أناشيد دينية متنوعة نالت إعجاب الحضور.

وحرصت مديرية أمن المنوفية، على تأمين مولد الشبراوي بتوفير أفراد وضباط شرطة بالمكان، وبرفقتهم سيارة إطفاء من الحماية المدينة، وذلك حفاظًا على الأمن وأخذ الاحتياطات اللازمة حال حدوث طوارئ.

كامل أبو كلية، أحد الموردين للشيخ الشبراوي وقائم على التنظيم، أوضح لموقع "مصراوي"، أن المولد يجري تنظيمه لمدة تفوق المائتي عام، مؤكدًا أن الشيخ الشبراوي هو "عمر جعفر الشبراوي"، ورث أبناءه مشيخة الطريقة الشبراوية الخلوتية على مدار سنوات، كما يُقام مولد لـ"حفيد" الشبراوي بمنطقة الدراسة بالقاهرة وهو الشيخ عبد الخالق الشبراوي.

وأشار إلى تمسك الموردين بإقامة المولد كل عام، ويحضره مشايخ الطرق الصوفية فضلاً عن قامات كبيرة على مدار العقود الماضية منهم القارئ الشهير محمود الحصري والدكتور أحمد عمر هاشم.