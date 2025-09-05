"عُمر" طفل يرسم البهجة في تدريب النادي المصري ببورسعيد - صور

بورسعيد - طارق الرفاعي:

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، مساء اليوم الجمعة، استقبال أحد الأطفال من ذوي الهمم وهو الطفل "عُمر".

وحظى الطفل "عُمر" باستقبال حافل من الدكتور محمد موسى، عضو مجلس إدارة النادي والمشرف على الفريق الأول، وكذلك الجهاز الفني للفريق بقيادة التونسي نبيل الكوكي، وأيضا لاعبي الفريق الذي تسابقوا على التقاط الصور التذكارية معه، قبل التدريب على ملعب الأكاديمية البحرية ببورفؤاد.

ورسم "عُمر" البهجة والسرور في نفوس لاعبي النادي المصري الذين يستعدون لمباراته بالجولة السادسة من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق الزمالك والمقرر إقامتها في الثامنة مساء السبت 13 سبتمبر الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب.