حالته خطيرة.. إصابة شخص سقط من مرتفع بمدينة المستقبل في الإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

شهدت مدينة المستقبل بمحافظة الإسماعيلية، مساء اليوم الجمعة، حادث سقوط أحد المواطنين من مكان مرتفع أمام أحد المحال التجارية بالمنطقة، ما أسفر عن إصابته إصابات بالغة استدعت نقله إلى المستشفى.

تلقّت غرفة عمليات مرفق الإسعاف بالإسماعيلية، بلاغًا من الأهالي يفيد بسقوط شخص أمام محل "حسام الكهربائي" بمدينة المستقبل، وعلى الفور انتقلت سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتم تقديم الإسعافات الأولية للمصاب قبل نقله إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية.

وتبين أن المصاب يُدعى محمد محمود محمد، 46 عامًا، مقيم بمدينة المستقبل، وقد أصيب باشتباه ما بعد الارتجاج، واشتباه كسر في الحوض والعمود الفقري والكتف الأيمن، بالإضافة إلى جروح قطعية بفروة الرأس بطول يتراوح بين 3 و5 سنتيمترات.

وأكدت مصادر طبية أن حالة المصاب خطيرة، ويخضع حاليًا للفحوصات الطبية اللازمة لتحديد حجم الإصابات بدقة ووضع خطة العلاج. وأوضحت التحريات الأولية أن الحادث ناتج عن سقوط عرضي من مكان مرتفع، دون تحديد ملابساته النهائية بعد.

جرى إخطار الجهات الأمنية، التي انتقلت إلى موقع البلاغ لمعاينة مكان الحادث وسماع أقوال الشهود، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة بدقة.