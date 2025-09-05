إعلان

"الرمال في كل مكان".. تدخل عاجل لإنقاذ قرية الأربعين بالوادي الجديد (صور)

04:44 م الجمعة 05 سبتمبر 2025
الوادي الجديد - محمد الباريسي:

قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، الدفع بمعدات طرق لإزالة آثار الرمال المتراكمة أمام بعض منازل قرية الأربعين، وذلك بالتنسيق بين الوحدة المحلية للمركز وشركة النيل لرصف الطرق، كمساهمة مجتمعية لخدمة أهالي القرية.

جاء ذلك استجابة لمطالب أهالي بعض قرى الأربعين بمركز باريس، وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ بسرعة التدخل والتعامل الفوري مع المشكلة.

وكان أهالي قرية الأربعين قد أطلقوا استغاثات عديدة خلال الفترة الماضية بسبب حصار الرمال المتحركة لمنازلهم، حيث تسببت العواصف الترابية التي ضربت المحافظة في زحف الكثبان الرملية على المنازل وإغلاق الشوارع، مما أعاق الحياة اليومية للمواطنين بشكل كبير.

محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد الكثبان الرملية العواصف الترابية
