حريق هائل يلتهم مصنع كتان في كفر العزيزية بالغربية (صور)

03:31 م الجمعة 05 سبتمبر 2025
    حريق هائل يلتهم مصنع كتان في كفر العزيزية بالغربية
كتب - مختار صالح:

اندلع، منذ قليل، حريق ضخم داخل مصنع كتان بقرية كفر العزيزية التابعة لدائرة مركز سمنود بمحافظة الغربية، ما أثار حالة من الذعر بين الأهالي.

وتلقى اللواء مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سمنود باندلاع الحريق، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بـ 7 سيارات إطفاء و9 سيارات مياه تابعة لشركة مياه الشرب في محاولة لإخماد النيران ومنع امتدادها للمصانع والمنازل المجاورة.

وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها للسيطرة على الحريق، فيما جارٍ حصر الخسائر والتأكد من عدم وجود إصابات أو ضحايا.

حريق ضخم حريق مصنع محافظة الغربية
