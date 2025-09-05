أسوان - إيهاب عمران:

استقبل اللواء د. إسماعيل كمال، محافظ أسوان، المهندس محمد أبو الحسن، مدير مديرية التموين الجديد، الذي تولى مهام منصبه خلفًا للمهندس خالد أبو القاسم بعد بلوغه سن التقاعد.

وأكد المحافظ أهمية التعامل بجدية مع كافة الملفات الخاصة بالخدمات التموينية المقدمة للمواطنين، وتلبية احتياجاتهم بالجودة المطلوبة، خاصة فيما يتعلق بتوفير أسطوانات البوتاجاز والسلع الغذائية والأساسية المتنوعة.

وأوضح المحافظ أنه جرى منح مدير التموين الجديد مهلة شهر لتقديم رؤيته المستقبلية لتطوير منظومة العمل بالمديرية، بما يسهم في تحسين الخدمات.

وشدد "كمال" على استمرار تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمحلات وسلاسل الهايبر ماركت وكافة الأنشطة التجارية، للتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وضمان بيعها بالأسعار المناسبة، مع الالتزام بالتخفيضات المعلنة ضمن مبادرة "خفض الأسعار" تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحت متابعة مباشرة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.