مصرع شخص وضبط 5 في واقعة تنقيب عن الآثار بالإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية جهودها لكشف ملابسات واقعة تنقيب غير مشروع عن الآثار شهدتها منطقة التل الكبير، وأسفرت عن مصرع شخص وضبط خمسة آخرين.

تعود تفاصيل الحادث إلى انهيار كميات كبيرة من الرمال على أحد المشاركين في الحفر داخل بيارة عميقة بأرض زراعية مملوكة لأحد رجال الأعمال بالتل الكبير، ما أدى إلى وفاته في الحال قبل أن يتمكن رفاقه من إنقاذه.

على الفور، انتقل ضباط مباحث قسم شرطة التل الكبير إلى موقع البلاغ، حيث فرضوا كردونًا أمنيًا بمحيط المزرعة، وتم التحفظ على خمسة أشخاص كانوا متواجدين أثناء الواقعة. ويخضع المتهمون حاليًا للتحقيقات لمعرفة ظروف وملابسات ما حدث، وبيان مدى تورطهم في أعمال الحفر والتنقيب.

كما جرى ضبط الأدوات والمعدات المستخدمة في الحفر، وانتشال جثمان المتوفي ونقله إلى المستشفى، فيما قررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة بدقة.

وأشارت مصادر أمنية إلى أن التحريات الأولية أوضحت أن الواقعة قد تكون محاولة فردية أو محدودة النطاق للتنقيب غير الشرعي، دون وجود ما يدل حتى الآن على ارتباطها بشبكة أكبر.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تباشر التحقيقات، فيما تواصل الأجهزة الأمنية حملاتها لضبط مافيا التنقيب عن الآثار، والتصدي لمحاولات استغلال المزارع والأماكن النائية في هذه الأنشطة غير المشروعة.