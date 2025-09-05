الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية على حريق هائل اندلع، صباح اليوم الجمعة، داخل معرض شهير للدراجات النارية والموتوسيكلات بشارع الإذاعة بمنطقة باكوس شرقي المحافظة، ما أسفر عن تفحم عدد من الدراجات والتهم محتويات المعرض بالكامل، دون وقوع إصابات.

وتلقى قسم شرطة الرمل أول، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة باندلاع الحريق، وعلى الفور انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص نشوب النيران بمعرض Easy Biker للدراجات النارية وقطع الغيار أسفل أحد العقارات، حيث تصاعدت ألسنة اللهب والدخان الكثيف، فيما رجحت المعاينة الأولية أن يكون ماس كهربائي وراء الحريق.

وتسبب الحريق في تفحم عدد من الموتوسيكلات وإتلاف جميع محتويات المعرض، والذي كان مغلقًا وقت اندلاع النيران، فيما أجبرت الأدخنة الكثيفة سكان العقار على إخلائه مؤقتًا خشية الاختناق.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومحاصرته ومنع امتداده إلى المحال والعقارات المجاورة، وجرى انتداب الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق بدقة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الرمل أول، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.