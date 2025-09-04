إعلان

كشف غموض مقتل شاب بسوهاج

11:17 م الخميس 04 سبتمبر 2025

سوهاج - عمار عبدالواحد:

كشفت الأجهزة الأمنية بسوهاج غموض واقعة مقتل شاب عُثر على جثته في منطقة زراعية بمركز العسيرات، حيث تبين أن الوفاة نتجت عن طلقة نارية طائشة خرجت من سلاح كان يعبث به رفقة صديقيه.

كان اللواء حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا بالحادث، وكشفت التحريات أنه أثناء تواجد المجني عليه "خالد. ع" مع صديقيه "يوسف. ع" و"أحمد.ا"، خرجت طلقة عن طريق الخطأ من سلاح ناري كانوا يلهون به، مما أودى بحياته في الحال.

وقد تم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم في الواقعة، ونُقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق.

