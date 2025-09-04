بيطري الشرقية يُحصن 60 ألف طائر ويتابع 18 مزرعة أسماك خلال أغسطس

الشرقية - ياسمين عزت:

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أهمية دعم وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، باعتبارها ركيزة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم والألبان وتلبية احتياجات السوق المحلي، مشددًا على تكثيف الجهود وتوفير الرعاية البيطرية للحفاظ على صحة الطيور والأسماك وزيادة الإنتاج.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة الطب البيطري بالشرقية، أن المديرية حصّنت خلال شهر أغسطس 60 ألفًا و420 طائرًا ضد أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية، بينها 9 آلاف و950 طائرًا مجانًا ضد أنفلونزا الطيور، و12 ألفًا و470 ضد أمراض وبائية أخرى، إضافة إلى 38 ألف طائر بالحضانات.

وأشار إلى أن هذه التحصينات تمت عبر المرور على 1890 منزلًا ومزرعة دواجن بمختلف مراكز المحافظة، بجانب سحب 547 مسحة من 91 مزرعة تضم نحو 600 ألف و756 طائرًا للتأكد من سلامتها قبل الطرح بالأسواق.

وفيما يخص الثروة السمكية، أكد "السيد" متابعة 18 مزرعة سمكية داخل نطاق المحافظة، إلى جانب تنفيذ إدارة الإرشاد 325 ندوة وجولة ميدانية و46 لقاء مكتبي للتوعية بمرض أنفلونزا الطيور والأمراض المشتركة والوبائية.