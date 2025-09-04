إعلان

عيد الشرقية القومي الـ144.. افتتاح 53 مشروعًا وإنجازات فنية وتنموية

06:35 م الخميس 04 سبتمبر 2025

حازم الأسموني، محافظ الشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

تستعد محافظة الشرقية للاحتفال بعيدها القومي الـ144، الذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام، تخليدًا لوقفة الزعيم أحمد عرابي، ابن قرية هريّة رزنة، أمام خديوي مصر مطالبًا بالحرية والكرامة.

تنطلق الفعاليات غدًا الجمعة 5 سبتمبر، ببث شعائر صلاة الجمعة من مسجد الفتح بمدينة الزقازيق على الهواء مباشرة عبر شاشات التليفزيون المصري.

وفي إطار خطة التنمية الشاملة، تشهد المحافظة افتتاح 53 مشروعًا خدميًا وتنمويًا جديدًا بتكلفة إجمالية مليار جنيه، تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تستضيف جامعة الزقازيق احتفالية كبرى تشمل أوبريتًا غنائيًا يقدمه شباب مديرية الشباب والرياضة، وفقرات فنية وغنائية بمشاركة فناني الشرقية، إلى جانب عرض فيلم تسجيلي يبرز مقومات المحافظة وما تحقق على أرضها من إنجازات الجمهورية الجديدة.

يكرّم الفيلم الرموز البارزة من أبناء الشرقية في مختلف المجالات، مع تسليط الضوء على شهداء الوطن من أبناء المحافظة.

وبهذه المناسبة، وجّه المهندس حازم الأسموني، محافظ الشرقية، التهنئة إلى أبناء المحافظة، مؤكدًا أن الشرقية تمضي بخطى ثابتة نحو التنمية المستدامة في إطار رؤية وطنية لبناء مستقبل أفضل.

المهندس حازم الأسموني محافظ الشرقية عيد الشرقية القومي الشرقية تحتفل بعيدها القومي محافظة الشرقية
