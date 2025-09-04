محافظ القليوبية يتفقد مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية (صور)

القليوبية – أسامة عبدالرحمن:

تفقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم الخميس، مدرسة "إيجيبت جولد" للتكنولوجيا التطبيقية للحُلي والمجوهرات بمدينة العبور، لمتابعة البرامج التعليمية والتدريبية التي تقدمها المدرسة للطلاب.

واطلع المحافظ خلال الجولة على المباني التعليمية والقاعات المجهزة للتدريب العملي والدراسة الأكاديمية، حيث يعمل نظام المدرسة على تخصيص 70% من العملية التعليمية للتدريبات العملية و30% للمواد النظرية.

كما استمع إلى عرض تفصيلي عن المناهج التي تستهدف إعداد كوادر فنية مؤهلة في مجالات تصميم وصناعة الحُلي والمجوهرات وفق أحدث المعايير العالمية.

وأشاد عطية بمستوى المدرسة، مؤكدًا أن نموذج التعليم التطبيقي يسهم في تخريج جيل قادر على المنافسة في سوق العمل وفتح فرص واعدة للشباب في واحدة من أبرز الصناعات.

رافق المحافظ في جولته كل من: مصطفى عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، والمهندس محمد سلامة، مدير عام الأبنية التعليمية، ورأفت نصار، رئيس مجلس إدارة المدرسة، ونصر عبدالقادر، المدير الأكاديمي.