إعلان

محافظ القليوبية يتفقد مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية (صور)

06:25 م الخميس 04 سبتمبر 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    محافظ القليوبية يتفقد مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية
  • عرض 7 صورة
    محافظ القليوبية يتفقد مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية
  • عرض 7 صورة
    محافظ القليوبية يتفقد مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية
  • عرض 7 صورة
    IMG-20250904-WA0023
  • عرض 7 صورة
    محافظ القليوبية يتفقد مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية
  • عرض 7 صورة
    محافظ القليوبية يتفقد مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القليوبية – أسامة عبدالرحمن:

تفقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم الخميس، مدرسة "إيجيبت جولد" للتكنولوجيا التطبيقية للحُلي والمجوهرات بمدينة العبور، لمتابعة البرامج التعليمية والتدريبية التي تقدمها المدرسة للطلاب.

واطلع المحافظ خلال الجولة على المباني التعليمية والقاعات المجهزة للتدريب العملي والدراسة الأكاديمية، حيث يعمل نظام المدرسة على تخصيص 70% من العملية التعليمية للتدريبات العملية و30% للمواد النظرية.

كما استمع إلى عرض تفصيلي عن المناهج التي تستهدف إعداد كوادر فنية مؤهلة في مجالات تصميم وصناعة الحُلي والمجوهرات وفق أحدث المعايير العالمية.

وأشاد عطية بمستوى المدرسة، مؤكدًا أن نموذج التعليم التطبيقي يسهم في تخريج جيل قادر على المنافسة في سوق العمل وفتح فرص واعدة للشباب في واحدة من أبرز الصناعات.

رافق المحافظ في جولته كل من: مصطفى عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، والمهندس محمد سلامة، مدير عام الأبنية التعليمية، ورأفت نصار، رئيس مجلس إدارة المدرسة، ونصر عبدالقادر، المدير الأكاديمي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظ القليوبية المهندس أيمن عطية مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية تصميم وصناعة الحلي والمجوهرات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

هل نواجه أبرد شتاء منذ 20 عامًا؟ .. توضيح مهم من الأرصاد
سفارة أمريكا تنشر صورة من مناورة النجم الساطع مع مصر وتعلق: إحنا أقوى مع بعض
رسميًا.. نشر ضوابط الوحدات البديلة للإيجار القديم في الجريدة الرسمية
آلية ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ زيادة أسعار شرائح "ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ"قبل زيادتها؟ مصدر يوضح