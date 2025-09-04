بعد تسمم 104 أشخاص.. وفاة سيدة في حادث مطعم المنيا

المنيا – جمال محمد:

توفيت، عصر الخميس، سيدة تبلغ من العمر 29 عامًا من بين المصابين في حادث التسمم الغذائي الذي طال 104 أشخاص بعد تناولهم وجبات من مطعم شهير في منطقة أبو هلال جنوب مدينة المنيا.

بحسب مصادر طبية، وصلت السيدة أمس إلى المستشفى تعاني من قيء وارتفاع في الحرارة وآلام شديدة بالبطن، وغادرت بعد تلقي العلاج، لكنها عادت صباح اليوم بحالة متدهورة ونُقلت إلى مستشفى صدر المنيا حيث فارقت الحياة، وأودعت جثتها المشرحة.

وأشارت المصادر، لمصراوي، إلى استمرار 35 حالة تحت العلاج بالمستشفى الجامعي، بينها أطفال، حالاتهم مستقرة، فيما لا تزال حالات أخرى تحت الملاحظة بمستشفى الصدر.

وقد حصلت لجنة من الجهات المختصة على عينات من أطعمة المطعم وأرسلتها للمعامل لفحصها، مع صدور قرار بإغلاق المطعم. كما تحفظت الأجهزة الأمنية على مسؤولي المطعم والعاملين، وحررت محاضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.