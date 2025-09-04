الإسكندرية – محمد عامر:

تداول مواطنون عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورًا تظهر وجود تهالك وهبوط بكوبري ستانلي بحي شرق الإسكندرية، محذرين من خطورتها على سلامة المواطنين والمركبات.

وفي تحرك عاجل، وجه الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، الجهات المعنية بالتحرك الفوري ومعاينة الكوبري وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين وخاصة التي تتعلق بأمنهم وسلامتهم.

ووفقًا لبيان صادر عن محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، أجرى طارق موافي، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، يرافقه الدكتور مهندس التوني بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، ومسئولي حي شرق معاينة لكوبري ستانلي.

وأكد رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، السلامة الإنشائية للكوبري ووجود بعض الأجزاء تحتاج أعمال ترميم أعلي الكوبري، منوهًا أنه يجري أعمال الترميم طبقا لمخطط الصيانة الجاري تنفيذه

وأشار البيان إلى أنه جرى إدراج مشروع تطوير كوبري ستانلي ضمن مشروعات التطوير الخاصة بالعام الحالي 2025/2026، مؤكدًا حرص المحافظة على الاستماع لكافة الشكاوى والعمل على حلها بأسرع وقت ممكن.

وأضاف أنه كحل عاجل وفوري حفاظًا على سلامة المارة بالكوبري جرى تأمين المنطقة التي تم الإشارة إليها و ترميم أجزاء من أرضية الكوبري من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي وبتواجد إدارة الطرق والمشروعات بحي شرق .