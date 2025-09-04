محافظ سوهاج: تلقي 44 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء

سوهاج- عمار عبدالواحد:



أعلن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، تلقي 44 ألف 96 طلب تصالح على مخالفات البناء تقدم بها المواطنين بمختلف مراكز ومدن المحافظة منذ بدء تلقي طلبات التصالح والعمل بالقانون الجديد في 7 مايو العام الماضي وحتى الآن.



وأوضح محافظ سوهاج في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن نسبة أعمال لجان البت وصلت 93%، وأنه تم الانتهاء من 11764 نموذج 8 قبول و8 معدل.



وأشار "سراج" إلى استمرار تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء، داعيا المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح، وتقنين أوضاعهم، وفقاً لأحكام القانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، مؤكدا على تقديم كافة أوجه التعاون والتيسير عليهم.



ووجه محافظ سوهاج بالمتابعة المستمرة والمرور المفاجئ على المراكز التكنولوجية للتأكد من انتظام العمل بمنظومة التصالح، ومتابعة الإجراءات والتيسير على المواطنين للإنجاز في هذا الملف الهام والحيوي في ظل اهتمام الدولة والقيادة السياسية بإنهاء هذا الملف.



وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من جميع الطلبات في أسرع وقت ممكن، والمتابعة المستمرة لكافة الطلبات بالتنسيق مع جهات الاختصاص، وإزالة أية معوقات .