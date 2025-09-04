إعلان

بالصور- ضبط 8 أطنان لحوم ودواجن وأسماك فاسدة بالمنوفية

01:15 م الخميس 04 سبتمبر 2025
    ضبط 8 أطنان لحوم ودواجن وأسماك فاسدة بالمنوفية
المنوفية- أحمد الباهي:

أعلنت مديرية الطب البيطري بالمنوفية عن ضبط 8 أطنان لحوم ودواجن وأسماك مجمدة فاسدة خلال شهر أغسطس، وذلك في إطار الحملات التفتيشية والرقابية التي تأتي تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بإحكام الرقابة على الأسواق والتأكد من صلاحية السلع المعروضة.

وأشار تقرير المديرية إلى تنفيذ حملات موسعة برئاسة مدير إدارة الصحة العامة والمجازر، وبالاشتراك مع رؤساء الوحدات المحلية والجهات المعنية، استهدفت المنشآت الغذائية ومنافذ بيع اللحوم والأسماك، وأسفرت عن تحرير 32 محضر جنح ومصادرة المضبوطات.

وأكد محافظ المنوفية استمرار الحملات الرقابية وتشديد المتابعة على الأسواق لمواجهة أي محاولات للغش أو التلاعب، وضمان وصول منتجات سليمة وآمنة للمواطنين.

