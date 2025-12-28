خارطة "الموجة 28" بالقليوبية.. 3 مراحل لاسترداد أراضي الدولة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

وضعت محافظة القليوبية الرتوش النهائية لخطة استرداد "حق الشعب" وحماية الرقعة الزراعية، من خلال جدول زمني محدد لانطلاق "الموجة الـ28" لإزالة التعديات.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، لمناقشة آليات تنفيذ القانون بالتوازي مع تسريع وتيرة تقنين أوضاع الجادين.

جدول زمني لـ "فرض الهيبة"

أعلن المحافظ عن "ساعة الصفر" لبدء الحملات المكبرة، والتي ستنطلق مطلع العام الجديد 2026 عبر ثلاث مراحل زمنية لضمان التغطية الشاملة:

- المرحلة الأولى: تبدأ من 10 يناير وحتى 30 يناير 2026.

- المرحلة الثانية: تنطلق من 6 فبراير وتستمر حتى 27 فبراير 2026.

- المرحلة الثالثة: تبدأ في 8 مارس وتختتم في 28 مارس 2026.

وشدد "عطية" على أن نجاح الموجة مرهون بدقة البيانات وتحديث الإحداثيات، موجهًا بالتنسيق المسبق مع قوات إنفاذ القانون لضمان التعامل الحاسم مع المستهدفات، مع مراعاة الدقة في تحديد جهات الولاية لمنع أي تضارب.

مصير 2700 طلب تقنين

وفي إطار سياسة "الباب المفتوح" أمام الراغبين في تسوية أوضاعهم القانونية، كشف الاجتماع عن الموقف التنفيذي لملف التقنين، حيث بلغ إجمالي الطلبات المقدمة 2737 طلبًا.

وأظهرت الإحصائيات الرسمية انتهاء المحافظة من تحرير عقود لـ 1913 حالة استوفت الشروط، بينما تم استبعاد 436 طلبًا لعدم استيفاء المعايير القانونية. ولا تزال 255 حالة قيد الفحص المساحي، و133 حالة في مرحلة انتظار التعاقد.

ووجه المحافظ بتسريع الإجراءات للطلبات العالقة، بالتوازي مع الإزالة الفورية لأي تعديات لم يتقدم أصحابها بطلبات تقنين.

عيون "الأقمار الصناعية" تراقب

ناقش الاجتماع ملف "المتغيرات المكانية" كأداة تكنولوجية للرقابة، حيث سجلت المحافظة نسبة إنجاز بلغت 91.2% في الرد على المخالفات التي رصدتها الأقمار الصناعية.

واعتبر المحافظ هذه النسبة مؤشرًا على جدية التعامل، موجهًا رؤساء المدن والأحياء بمواصلة العمل للوصول إلى نسبة إنجاز 100%، لضمان عدم عودة المخالفات وفرض هيبة الدولة.

حضر الاجتماع الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والقيادات الأمنية والتنفيذية، للتأكيد على تكامل الأدوار بين كافة الأجهزة المعنية.