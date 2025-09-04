

الإسماعيليةـ أميرة يوسف:

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالإسماعيلية، حملة موسعة على عدد من المنشآت الغذائية بمدينة الإسماعيلية، وذلك للتأكد من صلاحية المعروضات للاستهلاك الآدمي.



يأتي ذلك في إطار تكليفات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بتكثيف الرقابة استعدادًا لاحتفالات المولد النبوي الشريف.

قالت الدكتورة مي سامي، مدير إدارة الطب الوقائي، إن فرق التفتيش بالمديرية والإدارات الصحية التابعة لها نفذت مرورًا ميدانيًا على 89 منشأة غذائية شملت محال حلوى وسوبر ماركت ومطاعم وأسواق، إذ تم سحب 45 عينة غذائية وإرسالها للمعمل للتأكد من سلامتها.

وأسفرت الحملة عن إعدام 65 كيلو جرامًا من الأغذية الفاسدة، وتحرير 125 محضر مخالفة تنوعت بين 50 محضرًا لعدم وجود شهادات صحية، و75 محضرًا لعدم نظافة المنشآت، بالإضافة إلى التوصية بالغلق الإداري لـ10 منشآت لعدم وجود تراخيص أو لوجود خطر داهم على الصحة العامة.

وأكدت الدكتورة ريم مصطفى، استمرار الحملات الرقابية بشكل دوري على مستوى المحافظة؛ لضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين، والتشديد على إحكام الرقابة على الأسواق ومراجعة المعروضات أولًا بأول.