ضبط سيدة تنتحل صفة طبيبة وتدير مركز تجميل غير مرخص بالبحيرة (صور)

البحيرة - أحمد نصرة:

ضبطت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في البحيرة سيدة حاصلة على دبلوم صناعي، لانتحالها صفة طبيبة وإدارتها مركز تجميل وتنسيق قوام من دون ترخيص، حيث كانت تقدم خدمات طبية باستخدام أجهزة جلدية وليزر دون وجود أطباء مختصين.

اتخذت السلطات الإجراءات القانونية وتشميع المركز، بعد تحرير محضر بانتحال صفة طبيب أخصائي جلدية، وثبوت تقديم خدمات علاجية دون ترخيص وباستخدام عمالة غير مؤهلة. وقد أسفر التفتيش أيضًا عن تحريز 997 عبوة مجهولة المصدر بمعرفة مفتشي التموين.

وأكد الدكتور إسلام عساف، وكيل وزارة الصحة، استمرار تفعيل الدور الرقابي على المنشآت الطبية الخاصة لرصد المخالفات، مشددًا على عدم التهاون في تطبيق القانون.

ومن جانبها، ناشدت الدكتورة بسمة عبدالستار، مدير إدارة العلاج الحر، المواطنين بضرورة التأكد من تراخيص المراكز الطبية والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات.