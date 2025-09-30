رفض إنهاء العلاقة فهشمت رأسه.. فتاة تقتل بائع مناديل في الإسكندرية

باشرت نيابة محرم بك بالإسكندرية، التحقيق في واقعة مقتل بائع مناديل على يد فتاة بعدما هشمت رأسه بحجر بإحدى الحدائق، بسبب رفضه إنهاء علاقة غير شرعية بينهما.

تلقى قسم شرطة محرم بك بلاغًا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل حديقة بدائرة القسم، وانتقل ضباط وحدة مباحث القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة أن الجثة لرجل فى العقد السادس من العمر، وبها إصابات وجرح عميق في الرأس وهشم بالجمجمة، فيما توصلت التحريات أن المجني عليه بائع مناديل بالمنطقة.

وكشفت التحريات وجود علاقة غير شرعية مع فتاة تعمل بائعة مناديل ونشوب مشادة كلامية بينهما بسبب رغبتها فى إنهاء تلك العلاقة تطورت إلى مشاجرة ضربته خلالها بحجر على رأسه بقوة، ما تسبب في تهشيم جمجمته وإصابته التي أدت إلى مقتله.

واستولت المتهمة على متعلقات المجنى عليه وهربت قبل أن يجرى إعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددها والقبض عليها واعترفت بإرتكاب الواقعة.

تحرر المحضر اللازم بقسم شرطة محرم بك بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.