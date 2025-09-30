محافظات -مصراوي:

في زيارة لم تكن مُدرجة ضمن برنامجه، قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بـجولة تفقدية مفاجئة داخل إحدى المدارس بمحافظة المنوفية؛ للوقوف على انتظام العملية التعليمية وحضور الطلاب والمعلمين.

خلال زيارته للمنوفية لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية، قرر مدبولي الخروج عن خط سير الزيارة المعلن، وبشكل مفاجئ، توقف الأتوبيس الذى يقل الوفد الحكومي أمام مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية للبنات التابعة لمركز أشمون، على الرغم من أن المدرسة لم تكن ضمن برنامج الزيارة المخطط مسبقًا، وفقا لتدوينة هاني يونس مستشار رئيس الوزراء، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأشار يونس إلى أن قرار التوقف كان بهدف الاطمئنان على سير العملية التعليمية، ورافق مدبولي خلال جولته المفاجئة السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

فيما أكد رئيس الوزراء فى تصريح له، أن توقفه في هذه المدرسة، يأتي من منطلق الحرص على التأكد بالفعل من مدى جاهزية المدارس، وانتظام الحضور، وسير العملية التعليمية بشكل منتظم.

وخلال جولته، تأكد الدكتور مصطفى مدبولي من اكتمال الفصول بالفعل، وأجرى حواراً مع الطالبات وسألهن عن المناهج وإجراءات تسلم الكُتب، حيث أشدن بجودة طباعة المناهج الحالية ومحتواها المتميز، وأكدن أنهن تسلمن الكتب بالفعل ويتبقى لهن الكتب الخاصة بالتقييمات، وخلال تواجده بأحد الفصول طلب من إحدى الطالبات قراءة أحد النصوص باللغة الإنجليزية وترجمته للعربية، وقامت الطالبة بتأدية ذلك بشكل مميز.

وتوجه رئيس الوزراء بالشكر لوزير التربية والتعليم، وكذا لجميع العاملين بالمدرسة، على الجهود المبذولة، والصورة الجيدة التي عليها المدرسة، خاصة أنها جاءت دون ترتيب مًسبق، مؤكداً أن الجهد المبذول في ملفات القضاء على عجز المدرسين، وكثافات الفصول، وحضور الطلاب أصبح واضحاً.