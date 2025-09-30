غرق شارع المطحن.. كسر ماسورة مياه فى شبرا الخيمة - صور

غمرت المياه شارع المطحن بمنطقة مسطرد بحي شرق شبرا الخيمة محافظة القليوبية، صباح اليوم، جراء كسر مفاجئ في ماسورة مياه رئيسية بأحد الأبراج السكنية المطلة على الشارع، ما أدى إلى تعطل حركة المرور وإثارة غضب واستياء الأهالي.

ومن جانبه، أكد محمد البسيوني رئيس حي شرق شبرا الخيمة، أن فرق الطوارئ التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي تحركت فور الإبلاغ عن الواقعة، وبدأت في أعمال الإصلاح وشفط المياه بالتنسيق مع الحي، مشيرًا إلى أن الموقف تحت السيطرة.

وأضاف البسيوني أن الحي يتابع على مدار الساعة أعمال الإصلاح لحين الانتهاء منها وعودة الحركة بشكل طبيعي، موضحًا أن هذه الأعطال الطارئة خارجة عن إرادة الأجهزة التنفيذية، إلا أنه يتم التعامل معها بشكل عاجل حفاظًا على سلامة المواطنين.