الصاروخ دخل بطنه.. إصابة خطيرة لعامل في ورشة بسوهاج

كتب : عمار عبدالواحد

01:54 م 30/09/2025

إسعاف أرشيفية

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أصيب عامل بجروح قطعية متفرقة بالجسد إثر إصابته بآلة حادة "صاروخ" أثناء عمله في ورشة بقرية المحامدة القبلية دائرة مركز شرطة سوهاج.

تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بالواقعة، وتبين من التحريات أنه أثناء عمل "يوسف. إ" 18 عامًا في ورشة تصليح موتوسيكلات، أصيب بجروح متفرقة بالجسد من آلة حادة "صاروخ"، تم نقله إلى مستشفى سوهاج العام، وتبين إصابته بجرح قطعي في البطن، وآخر في اليد اليمنى.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

